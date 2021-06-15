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Не доїхав зі Львова додому. Поліція шукає зниклого два місяці тому 36-річного чоловіка

Юлія Осим

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Поліція розшукує 36-річного мешканця Золочівського району, який майже два місяці не виходить на зв’язок. Чоловік поїхав на роботу у Винники, однак додому не повернувся. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Поліція Золочівського району розшукує мешканця села Куткір безвісти зниклого Бикова Віктора Миколайовича, 1985 року народження.

Відомо, що 19 квітня розшукуваний поїхав на роботу у Винники поблизу Льова. В той же день, близько 21:00 чоловік зателефонував матері та сказав, що перебуває у Львові біля станції «Підзамче», звідки мав поїхати додому. Відтоді його місце перебування невідоме, на зв’язок з рідними також не виходив.

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Прикмети зниклого: ріст 170 см, кремезної тілобудови, волосся чорне з лобними залисинами.

Був одягнений у куртку синього кольору, сині джинси, сорочку у клітинку синього кольору, чорний кашкет.

Поліцейські просять усіх, кому відоме місце перебування чоловіка, повідомляти на оперативну лінію 102 або зателефонувати за номерами: (032-64) 21-638, 067 946 34 23.

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