На Львівщині вкрали припаркований біля будинку «Мерседес»

У Миколаєві 22-річний місцевий мешканець вночі викрав припаркований біля будинку автомобіль. Поліцейським вдалося розшукати автівку. Зловмисник може опинитися у тюрмі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

13 червня 25-річний мешканець Миколаєва звернувся до поліції з заявою про викрадення його автомобіля марки «Мерседес». Він розповів, що авто залишив на ніч біля свого будинку.

Проведеними заходами поліцейські встановили, що до вчинення злочину причетний 22-річний житель Миколаєва. Транспортний засіб правоохоронці вилучили.

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За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ. Зловмиснику загрожує обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

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