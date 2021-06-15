На Львівщині відзначать 20-ліття візиту в Україну Папи Римського. Перелік заходів

20 років тому, у червні 2001-го Україну відвідав Папа Римський Іван Павло II. З цієї нагоди упродовж тижня на Львівщині відбудеться низка заходів. Відзначення візиту розпочнеться в суботу, 19 червня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Відомо, що під час перебування у Львові Святіший Отець проживав у Митрополичих палатах Святоюрського комплексу. Він зустрівся з молоддю та освятив місце під будівництво Духовної Семінарії Святого Духа УГКЦ та УКУ.

Відтак, на Львівщині відзначати 20-ліття візиту в Україну Папи Римського розпочнуть в суботу, 19 червня, а закінчать в неділю, 27 червня.

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Отож, програма заходів буде такою:

19 червня

о 11.00 – велопробіг за маршрутом візиту святого Івана Павла ІІ до Львова.

Маршрут: Іподром – Собор Святого Юра – УКУ – Семінарія Святого Духа – Храм Різдва Пресвятої Богородиці – місце загибелі о Андрія Іщака

20 червня

о 19.00 – духовно-мистецький вечір в Архікатедральному Соборі святого Юра за участі капели «Трембіта», що відбудеться у Соборі Святого Юра (площа Святого Юра, 5).

21 червня

о 8.00 – виставлення до почитання Ікони та мощей святого Івана Павла ІІ у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ (вул. Червоної Калини, 70);

о 11.00 – відкриття фотовиставки «Папа і Сихів» на честь св. Івана Павла ІІ на площі біля храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ.

22 червня

о 14.00 – лекторій на тему: «Святий Іван Павло ІІ і його служіння» у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ;

о 18.00 – реколекції у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ, наука №1.

23 червня

о 14.00 – лекторій на тему: «Значення візиту папи Римського в Україну» в храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ;

о 18.00 – реколекції у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ, наука №2;

о 22:00 показ фільму «Папа, який залишився людиною» на фасаді храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ.

24 червня

о 9.30 год – проведення урочистої академії до 20-ліття візиту святого Папи Івана Павла ІІ в Україну;

о 14.00 – лекторій на тему: «Блаженний Григорій Лакота та інші Новомученики УГКЦ» у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ;

о 15.30 – урочисте найменування «проспекту святого Івана Павла ІІ» (відбудеться у Великій Сесійній залі Львівської міської ради (площа Ринок, 1);

о 18.00 – реколекції у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ, наука №3;

о 19.00 – молебень перед мощами Блаженного Григорія Лакоти у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ;

о 19.30 – флешмоб «Папа – Львів – Сихів – Молодь» на площі біля храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ;

о 21.00 – вистава Львівського академічного духовного театру «Воскресіння» на площі біля храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ.

25 червня

о 14:00 – Лекторій: Свідчення організаторів подій візиту папи Римського у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ (Сихів);

о 18:00 – молодіжні чування у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ;

о 19:00 – Хресна Хода в парку святого Івана Павла ІІ;

о 19:30 – святковий концерт в Митрополичій базиліці Внебовзяття Пресвятої Діви Марії РКЦ (Латинчька катедра на площі Катедральнаій, 1);

о 21:00 – молитовні чування у храмі.

26 червня

о 10.00 – театральна вистава «Папа у Львові» (Театр «Еммануїл») на площі біля храму св. Івана Павла ІІ РКЦ (с. Сокільники, вул. Стрийська, 6);

о 11.00 – святкова Меса в храмі св. Івана Павла ІІ РКЦ та освячення пам’ятника святому Івану Павлу ІІ (с. Сокільники, вул. Стрийська, 6);

о 10:00 – Молебень до страдецьких блаженних (с. Сокільники, вул. Стрийська, 6);

о 11:00 – Божественна Літургія, яку очолить Блаженніший Святослав, Отець і Глава УГКЦ (Храм Успіння Пресвятої Богородиці, вул. Страдецька гора, 53 у с. Страдч).

Після Літургії відбудеться присяга зречення від алкоголю та Хресна дорога.

о 19.00 – архиєрейська Вечірня у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ, очолить Митрополит Львівський Ігор;

о 20.00 – зустріч молоді з Митрополитом Львівським Ігорем та вервиця навколо храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ із записами молитви святого Івана Павла ІІ.

27 червня

о 09.00 – молодіжна програма на площі перед храмом Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ;

о 11.00 – святкова Архиєрейська Літургія на площі перед храмом Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ, богослужіння очолить Блаженніший Святослав;

о 19.00 – духовно-мистецький вечір в Архікатедральному Соборі святого Юра за участі капели «Трембіта»

о 20.00 – святковий вечір духовної музики (Псалми у папському гаю) у виконанні симфонічного оркестру «Віртуози Львова» в парку святого Івана Павла ІІ (просп. Червоної Калини, 70).

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