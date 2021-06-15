Мешканець Львівщини віз до Польщі партію сигарет, запаковану у дах авто

У пункті пропуску «Шегині-Медика» виявили чоловіка, який прямував до сусідньої країни з контрабандою тютюну. Мешканець Львівщини заховав понад 800 пачок цигарок у дах авто. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.
Уночі 15 червня через пункт пропуску «Шегині-Медика» 38-річний мешканець Львівщини прямував до Польщі автомобілем Citroёn Jumper. Під час візуального огляду авто у митників виникла підозра про можливе приховування товарів.
Після догляду з допомогою сканера стаціонарного типу, виявили підозрілі форми у верхній частині авто. У результаті в конструктивних порожнинах даху митники спільно з прикордонниками виявили сигарети. Загалом було приховано 855 пачок сигарет.
За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.
Сигарети вилучено. Їх вартість встановлюватимуть додатково. Справу скерують до суду.
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Фото Галицької митниці
Юлія Осим