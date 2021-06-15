Юні шахістки з Львівщини завоювали усі медалі на чемпіонаті України

Команда юних шахісток з Львівщини стала чемпіоном України. У змаганнях з класичних шахів серед дівчат віком до 8 років троє львівських спортсменок вибороли усі медалі. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні молоді та спорту ЛОДА.

14 червня в Одесі завершився чемпіонат України з класичних шахів. Відтак, юні шахістки з Львівщини не залишили шансів спортсменкам з інших регіонів та завоювали усі медалі.

Так, чемпіонкою України стала вихованка Городоцької дитячо-юнацької спортивної школи Соломія Світенко. Її тренує Володимир Мелешко.

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Срібну медаль виборола вихованка школи «Е2-Е4» Анастасія Грех. Тренує дівчинку Микола Матвієнко.

З бронзою додому повернулася Франческа Губка. Її тренер – Роман Губка.

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Фото Управління молоді та спорту ЛОДА