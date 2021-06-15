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Екскерівник лісгоспу на Львівщині сяде за ґрати та відшкодує понад 5 млн грн

Юлія Осим

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Апеляційний суд відправив колишнього директора лісгоспу на Львівщині до в’язниці. Крім того, за незаконну рубку дерев різних порід правопорушник відшкодує державі понад 5,2 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Так, апеляційний суд Львова залишив вирок першої інстанції без змін. Екскерівника одного з районних лісгоспів «Галсільлісу» засудили на 4 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади у суб’єктах господарювання, які займаються лісозаготівлею строком на 3 роки. Такий вирок колишній директор отримав через службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки для довкілля (за ч.2 ст.367 ККУ).

Крім того, суд постановив стягнути з підсудного шкоду, завдану довкіллю, у розмірі понад 5,2 млн грн.

За інформацією прокуратури, керівник лісогосподарського підприємства упродовж 2014-2015 років видав з порушенням законодавства 8 лісорубних квитків. У результаті було проведено незаконну рубку майже 3 тисяч дерев різних порід.

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У суді чоловік свою вину не визнав. Його адвокат наполягав на тому, що оскаржуваний вирок є незаконним, необґрунтованим та немотивованим.

Однак, заслухавши позицію прокурора, апеляційний суд залишив винесений вирок без змін.

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