Екскерівник лісгоспу на Львівщині сяде за ґрати та відшкодує понад 5 млн грн

Апеляційний суд відправив колишнього директора лісгоспу на Львівщині до в’язниці. Крім того, за незаконну рубку дерев різних порід правопорушник відшкодує державі понад 5,2 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Так, апеляційний суд Львова залишив вирок першої інстанції без змін. Екскерівника одного з районних лісгоспів «Галсільлісу» засудили на 4 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади у суб’єктах господарювання, які займаються лісозаготівлею строком на 3 роки. Такий вирок колишній директор отримав через службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки для довкілля (за ч.2 ст.367 ККУ).

Крім того, суд постановив стягнути з підсудного шкоду, завдану довкіллю, у розмірі понад 5,2 млн грн.

За інформацією прокуратури, керівник лісогосподарського підприємства упродовж 2014-2015 років видав з порушенням законодавства 8 лісорубних квитків. У результаті було проведено незаконну рубку майже 3 тисяч дерев різних порід.

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У суді чоловік свою вину не визнав. Його адвокат наполягав на тому, що оскаржуваний вирок є незаконним, необґрунтованим та немотивованим.

Однак, заслухавши позицію прокурора, апеляційний суд залишив винесений вирок без змін.

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