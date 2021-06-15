Через поломку авто на Городоцькій зупинилися трамваї

У вівторок, 15 червня, у Львові на вулиці Городоцькій неподалік ТЦ «Магнус» утворився затор через поломку автомобіля. Про це інформує кореспондент Львівського порталу.

На вулиці Городоцькій, в сторону центру Львова, зупинилися трамваї через зламаний автомобіль. Наразі очікують, аби транспортний засіб забрали.

Поки що в заторі стоять близько 5 трамваїв.

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Фото: Львівський портал