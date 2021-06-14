Житель Борислава може потрапити до тюрми на 10 років за продаж метадону

На Львівщині судитимуть 40-річного жителя Борислава, що займався продажем метадону. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Цьогоріч упродовж березня-квітня чоловік збував наркотичний засіб (метадон) у місті Бориславі. Поблизу свого будинку «за дзвінком» він виносив покупцям наперед обумовлені дози, за що отримував гроші.

Наразі до суду скеровано обвинувальний акт щодо 40-річного мешканця Борислава, якого обвинувачують у незаконному збуті наркотичних засобів (ч.2 ст.307 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

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