У центрі Львова посеред ночі «замінували» готель

Уночі 14 червня поліцейські отримання повідомлення про замінування готелю «Львів», що на проспекті В’ячеслава Чорновола. Після перевірки вибухівки у будівлі не знайдено. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА.

Зазначається, що у понеділок, 14 червня, близько 1:35 на телефонний номер «102» поступив дзвінок від невідомої особи, яка повідомила про закладену вибухівку в готелі «Львів», що на проспекті В’ячеслава Чорновола, 7.

Відтак, за вказаною адресою були задіяні сили та засоби цивільного захисту міста. Авакуація персоналу та гостей готелю не проводилася.

Наразі правоохоронці вживають заходи щодо встановлення особи, яка надала фейкове повідомлення.

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