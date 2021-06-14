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У Львові з'явився центр комунікування про будівництво сміттєпереробного заводу

Юлія Осим

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Комунікаційний центр щодо будівництва сміттєпереробного заводу запрацював у бібіліотеці на вулиці Хмельницького у Львові. Інформаційні сесії проводитимуть щотижня для усіх охочих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради.

Центр для обговорення процесу будівництва сміттєпереробного заводу у Львові створили у міській бібліотеці №27, що на вулиці Богдана Хмельницького, 175. Як інформують в ЛКП «Зелене місто», комунікаційні сесії для всіх охочих ознайомитися з деталями проєкту та іншими моментами щодо майбутнього заводу проходитимуть щочетверга о 16:00.

Першу сесію вже провели для найменших мешканців Львова. Наступна зустріч відбудеться у четвер, 17 червня.

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