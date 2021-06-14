Працівники львівського ДБР стали донорами

Переливання крові та її препаратів дозволяє щорічно рятувати мільйони людських життів. 14 червня, у Всесвітній день донора до добровільної здачі крові долучилися і працівники Територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДБР Львова.

Як розповів завідувач відділення трансфузіології Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги Юрій Кобецький, донорам тут завжди раді, адже відділення забезпечує компонентами крові всі оперативні втручання, які виконуються в медичному закладі.

Щороку тут заготовляють 1000-1500 літрів крові. переробляючи її компоненти: еритроцити та свіжозаморожену плазму.

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За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, люди, які постійно здають кров, живуть в середньому на 5 років довше, тому що у них відбувається активізація системи кровотворення та регулярна стимуляція імунітету.

Фото: ДБР

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