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Посеред літа у Карпатах випав сніг

Ольга Денисяка

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14 червня у Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський випав сніг. Про це у Facebook повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, передає Львівський портал.

Так, станом на 07:00 год. 14 червня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно та сніг. Вітер південно-західний 11-12 м/с. Температура повітря 0°С.

Зауважимо, що гора Піп Іван є однією із найвищих вершин Українських Карпат висотою 2020,5 м. Вона розташована у масиві Чорногора на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

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Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост/Facebook

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