Понад 20 вулиць Львова залишились без світла. Адреси

Упродовж дня, 14 червня, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт більше двох десятків вулиць Львова будуть без світла. Про це інформують у гарячій лінії «Львівобленерго», передає Львівський портал.

Так, з 9:00 до 17:00 без електроенергії будуть вулиці:

Березова — всі;

Лобачевського — 1-17;

Гайдамацька — 8-18;

Замарстинівська — 42-48;

Біберовича — 1-20;

Розлога — всі;

Лучкая — всі;

Світла — всі;

Шевченка — 272-314;

Чикаленка — 32-42;

Іванюти — всі;

4-а Білогорська — всі;

Смакули — всі;

Щирецька — всі;

Садова – 2, 2а;

Горбачевського — 16-24;

Кастелівка — 40.42;

Сахарова — 42-52;

Метрологічна — 12-16;

Стрийська — 31.78-86 а, б, в;

Сахарова — 78-80;

3-й Скнилівський провулок — всі;

4-й Скнилівський провулок — всі;

5-й Скнилівський провулок — всі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Реклама партнерів