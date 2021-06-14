Понад 20 вулиць Львова залишились без світла. Адреси

Упродовж дня, 14 червня, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт більше двох десятків вулиць Львова будуть без світла. Про це інформують у гарячій лінії «Львівобленерго», передає Львівський портал.
Так, з 9:00 до 17:00 без електроенергії будуть вулиці:
- Березова — всі;
- Лобачевського — 1-17;
- Гайдамацька — 8-18;
- Замарстинівська — 42-48;
- Біберовича — 1-20;
- Розлога — всі;
- Лучкая — всі;
- Світла — всі;
- Шевченка — 272-314;
- Чикаленка — 32-42;
- Іванюти — всі;
- 4-а Білогорська — всі;
- Смакули — всі;
- Щирецька — всі;
- Садова – 2, 2а;
- Горбачевського — 16-24;
- Кастелівка — 40.42;
- Сахарова — 42-52;
- Метрологічна — 12-16;
- Стрийська — 31.78-86 а, б, в;
- Сахарова — 78-80;
- 3-й Скнилівський провулок — всі;
- 4-й Скнилівський провулок — всі;
- 5-й Скнилівський провулок — всі.
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Юлія Осим