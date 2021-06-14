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Понад 20 вулиць Львова залишились без світла. Адреси

Юлія Осим

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Упродовж дня, 14 червня, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт більше двох десятків вулиць Львова будуть без світла. Про це інформують у гарячій лінії «Львівобленерго», передає Львівський портал.

Так, з 9:00 до 17:00 без електроенергії будуть вулиці:

  • Березова — всі;
  • Лобачевського — 1-17;
  • Гайдамацька — 8-18;
  • Замарстинівська — 42-48;
  • Біберовича — 1-20;
  • Розлога — всі;
  • Лучкая — всі;
  • Світла — всі;
  • Шевченка — 272-314;
  • Чикаленка — 32-42;
  • Іванюти — всі;
  • 4-а Білогорська — всі;
  • Смакули — всі;
  • Щирецька — всі;
  • Садова – 2, 2а;
  • Горбачевського — 16-24;
  • Кастелівка — 40.42;
  • Сахарова — 42-52;
  • Метрологічна — 12-16;
  • Стрийська — 31.78-86 а, б, в;
  • Сахарова — 78-80;
  • 3-й Скнилівський провулок — всі;
  • 4-й Скнилівський провулок — всі;
  • 5-й Скнилівський провулок — всі.

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