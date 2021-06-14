На Стрийщині під колесами потяга загинула жінка

Трагедія сталася вранці 13 червня на залізничному переїзді на станції Бориничі, що у Стрийському районі. Пасажирський поїзд сполученням «Харків-Рахів» здійснив наїзд на 63-річну жінку. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА.

У неділю, 13 червня, близько 8:55 на переїзді залізничної станції Бориничі, що на Стрийщині, пасажирський поїзд сполученням «Харків-Рахів» здійснив наїзд на місцеву мешканку 1958 року народження. Жінка від отриманих травм загинула на місці події.

Обставини події встановлюються.

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