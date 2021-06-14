На Львівщині шукають зниклого три роки тому чоловіка

На Львівщині розшукують зниклого безвісти 55-річного мешканця Бущини. Ще у квітні 2018 року чоловік вийшов з дому і не повернувся. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Відомо, що зниклий Війтович Володимир Володимирович, народжений 5.11.1965 р., проживав у селі Яблунівка Буського району. Чоловік 9 квітня 2018 року вийшов з дому і не повернувся. Востаннє його бачили в селі Ракобовти Буського району.

Прикмети: зріст 165-170 см, кремезної тілобудови, волосся темно-русе, стрижка коротка, очі блакитні, мав вуса.

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Особливі прикмети: на лівій нозі є шрами, отримані внаслідок переломів, кульгає на ліву ногу.

Був одягнений у куртку світло-коричневого кольору, чорні штани, чорні кросівки з білими вставками. При собі мав пакет з одягом.

Поліцейські просять усіх, кому щось відомо про розшукуваного, повідомити в Буське відділення поліції за телефонами 067 946 34 23, 067 670 55 26, (032) 642 16 38 або на оперативну лінію «102».

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