На Львівщині двох зловмисників за розбійний напад відправили за ґрати

На Львівщині суд виніс вирок двом зловмисникам, які у 2018 році вчинили розбійний напад. Чоловіки вимагали у знайомого неіснуючий борг, а потім побили його та пограбували. Обох обвинувачених відправили за ґрати та конфіскували їх майно. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Зазначається, що у травні 2018 року близько 22:00 двоє чоловіків зайшли в гості до знайомого. Зайшовши у коридор, вони почали вимагати у господаря дому повернути неіснуючий борг, а потім раптово збили його з ніг та почали бити і копати. Коли ж побачили у квартирі стареньку матір потерпілого, один з підсудних пішов за нею у кімнату та зірвав з неї золоті сережки та ланцюжок з підвіскою лева.

Крім того, зловмисники викрали з квартири 2 тисячі євро, біжутерію, мобільний телефон та інше майно потерпілих – загалом вартістю понад 68 тисячі грн.

Відтак, суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Пустомитівської окружної прокуратури та визнав обвинувачених винними, призначивши покарання кожному у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією у власність держави всього належного їм майна.

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