Крадію магазинів та кафе у Дрогобичі «світить» шість років тюрми

Поліцейські повідомили про підозру 35-річному мешканцю Дрогобича, який протягом місяця вчинив три крадіжки з магазинів та кафе. Зловмиснику загрожує шість років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Правоохоронці встановили, що 1 квітня близько 22:30 вже неодноразово судимий дрогобичанин пошкодив проник, пошкодивши вікно, у приміщення одного з магазинів, та вкрав мобільний телефон.

Згодом він скоїв чергову крадіжку. 26 квітня близько 22:15 зловмисник підібрав ключ та проник у приміщення одного з кафе, звідки вкрав ноутбук. Наступного ж дня, близько 14.15, злодій зайшов до магазину, та вкрав електроінструменти.

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру у скоєнні правопорушень, передбачених ч.2 та ч.3 ст.185 (Крадіжка) ККУ. Злодію загрожує позбавлення волі на строк до 6 років.

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Триває досудове розслідування.

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