ОСТАННІ НОВИНИ

Через пожежу у квартирі на Яворівщині постраждав 66-річний власник

Юлія Осим

|

Увечері 13 червня сталася пожежа у квартирі багатоповерхівки у Новояворівську. Через вогонь власник житла отримав опіки тім’яної ділянки та отруївся продуктами горіння. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Львівщини, передає Львівський портал.

Зазначається, що у неділю, 13 червня о 19:31 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у Нововяворівську на вулиці Степана Бандери, 32. Вогонь зайнявся у квартирі на четвертому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.

Реклама партнерів

На місце події прибули рятувальники. Через вогонь власник житла 1955 року народження отримав опіки тім’яної ділянки ІІ-ІІІ ступеня та отруївся продуктами горіння. Його в стані середнього ступеня важкості госпіталізовано у Новояворівську районну лікарню.

Надзвичайники локалізували пожежу о 19:55, та повністю ліквідували – о 20:07. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 9 кв м.

До ліквідації пожежі залучили 4 чоловіки особового складу та 2 одиниці спецтехніки.

Наразі встановлюються обставини події та причина виникнення пожежі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото ГУ ДСНС у Львівській області

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Скандальне будівництво на Поповича: чому проти не лише мешканці, а й Мінкульт
Наталя ДУЛЯБА
Скандальне будівництво на Поповича: чому проти не лише мешканці, а й Мінкульт

У самому центрі Львова у буферній зоні ЮНЕСКО збираються знести будинок XIX ст., аби звести на його місці багатоповерхів...

Корисні поради: чому під час літньої відпустки варто завітати до «АТБ»
Анастасія ПИЖ
Корисні поради: чому під час літньої відпустки варто завітати до «АТБ»

Літо в Україні – традиційний час відпочинку та подорожей. Саме на цей період багато хто із львів'ян планує відпустку, зб...

Виклик вулиці чи батькам? Чому діти тікають з дому
Ольга ДЕНИСЯКА
Виклик вулиці чи батькам? Чому діти тікають з дому

На Львівщині фактично щодня зникає одна дитина. На щастя, поліція всіх знаходить та повертає батькам. Згідно зі статисти...

День захисту дітей з «АТБ»: найменшим українцям дарують надію та допомагають повернути здоров'я
Анастасія ПИЖ
День захисту дітей з «АТБ»: найменшим українцям дарують надію та допомагають повернути здоров'я

Міжнародний день захисту дітей цього року припадає на вівторок, 1 червня. Це свято, засноване у Франції в середині минул...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...