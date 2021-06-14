Через пожежу у квартирі на Яворівщині постраждав 66-річний власник

Увечері 13 червня сталася пожежа у квартирі багатоповерхівки у Новояворівську. Через вогонь власник житла отримав опіки тім’яної ділянки та отруївся продуктами горіння. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Львівщини, передає Львівський портал.

Зазначається, що у неділю, 13 червня о 19:31 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у Нововяворівську на вулиці Степана Бандери, 32. Вогонь зайнявся у квартирі на четвертому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.

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На місце події прибули рятувальники. Через вогонь власник житла 1955 року народження отримав опіки тім’яної ділянки ІІ-ІІІ ступеня та отруївся продуктами горіння. Його в стані середнього ступеня важкості госпіталізовано у Новояворівську районну лікарню.

Надзвичайники локалізували пожежу о 19:55, та повністю ліквідували – о 20:07. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 9 кв м.

До ліквідації пожежі залучили 4 чоловіки особового складу та 2 одиниці спецтехніки.

Наразі встановлюються обставини події та причина виникнення пожежі.

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Фото ГУ ДСНС у Львівській області