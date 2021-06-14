ОСТАННІ НОВИНИ

15 червня у двох районах Львова не буде води: працюватимуть водовозки

Юлія Осим

|

15 червня через ремонтні роботи на магістральному водопроводі мешканці Залізничного та Шевченківського районів Львова будуть без води. Упродовж дня за двома адресами працюватимуть водовозки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

За інформацією «Львівводоканалу», завтра, 15 червня, з 10.00 до 24.00 буде припинено подачу води до частини Шевченківського і Залізничного районів. Комунальники здійснюватимуть планові роботи по встановленню запірно-регулюючої арматури на магістральному водопроводі діаметром 600 мм «Карачинів-Львів».

Так, без водопостачання будуть вулиці:

  • Батуринська
  • Варшавська
  • Винниця
  • Заозерна
  • Левандівська
  • Ю.Липи
  • Масарика
  • Молодіжна
  • Під Голоском
  • Повітряна
  • Роксоляни
  • Сосюри
  • Тунельна
  • Турянського
  • Холмська
  • Шевченка
  • Широка
  • Яблунева
  • Ангарна
  • Вигода
  • Доробок
  • Заболотівська
  • Каганця
  • Калнишевського
  • Кондратюка
  • Кознярівка
  • Мацієвича
  • Мирна
  • Моторна
  • Мундяк
  • На Чвертях
  • Нечая
  • Низинна
  • Олесницького
  • Орельська
  • Повітряна
  • Пропелерна
  • Самарська
  • Сірка
  • Скромна
  • Суботівська
  • Сяйво
  • Тісна
  • Бандери
  • Бортнянського
  • Бр.Міхновських
  • Вернигори
  • М.Вовчка
  • Юнаківа
  • Голубовича
  • Декарта
  • Єрошенка
  • Золота
  • Квітки-Основ’яненка
  • Комарова
  • Левандівська
  • Матейка
  • Морозенка
  • Одеська
  • Озаркевича
  • Перова
  • Пстрака
  • Сорохтея
  • Степанівни
  • Стороженка
  • Хотинська
  • Шараневича
  • Шевченка
  • Я.Мудрого
  • Ясна
  • Городоцька (парна сторона буд. №44-150, непарна сторона буд. №85-149)

Зазначимо, що на час відключення води у районі з 11:00 працюватимуть водовозки. Місця розташування:

Реклама партнерів
  • вул. Шевченка, 320
  • вул. Повітряна – вул. Роксоляни

У «Львівводоканалі» також додали, що відповідно до реєстрації звернень мешканців, які надходитимуть на гарячу лінію, можлива зміна дислокації водовозів.

Після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі. У цей період можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Корисні поради: чому під час літньої відпустки варто завітати до «АТБ»
Анастасія ПИЖ
Корисні поради: чому під час літньої відпустки варто завітати до «АТБ»

Літо в Україні – традиційний час відпочинку та подорожей. Саме на цей період багато хто із львів'ян планує відпустку, зб...

Виклик вулиці чи батькам? Чому діти тікають з дому
Ольга ДЕНИСЯКА
Виклик вулиці чи батькам? Чому діти тікають з дому

На Львівщині фактично щодня зникає одна дитина. На щастя, поліція всіх знаходить та повертає батькам. Згідно зі статисти...

День захисту дітей з «АТБ»: найменшим українцям дарують надію та допомагають повернути здоров'я
Анастасія ПИЖ
День захисту дітей з «АТБ»: найменшим українцям дарують надію та допомагають повернути здоров'я

Міжнародний день захисту дітей цього року припадає на вівторок, 1 червня. Це свято, засноване у Франції в середині минул...

Як у 2021 році «АТБ» наповнює бюджет, розширює мережу та забезпечує українців найсвіжішими продуктами за доступними цінами
Анастасія ПИЖ
Як у 2021 році «АТБ» наповнює бюджет, розширює мережу та забезпечує українців найсвіжішими продуктами за доступними цінами

Перший квартал поточного року продемонстрував, що компанія «АТБ», яка є багаторічним лідером української галузі роздрібн...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...