15 червня у двох районах Львова не буде води: працюватимуть водовозки

15 червня через ремонтні роботи на магістральному водопроводі мешканці Залізничного та Шевченківського районів Львова будуть без води. Упродовж дня за двома адресами працюватимуть водовозки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.
За інформацією «Львівводоканалу», завтра, 15 червня, з 10.00 до 24.00 буде припинено подачу води до частини Шевченківського і Залізничного районів. Комунальники здійснюватимуть планові роботи по встановленню запірно-регулюючої арматури на магістральному водопроводі діаметром 600 мм «Карачинів-Львів».
Так, без водопостачання будуть вулиці:
- Батуринська
- Варшавська
- Винниця
- Заозерна
- Левандівська
- Ю.Липи
- Масарика
- Молодіжна
- Під Голоском
- Повітряна
- Роксоляни
- Сосюри
- Тунельна
- Турянського
- Холмська
- Шевченка
- Широка
- Яблунева
- Ангарна
- Вигода
- Доробок
- Заболотівська
- Каганця
- Калнишевського
- Кондратюка
- Кознярівка
- Мацієвича
- Мирна
- Моторна
- Мундяк
- На Чвертях
- Нечая
- Низинна
- Олесницького
- Орельська
- Повітряна
- Пропелерна
- Самарська
- Сірка
- Скромна
- Суботівська
- Сяйво
- Тісна
- Бандери
- Бортнянського
- Бр.Міхновських
- Вернигори
- М.Вовчка
- Юнаківа
- Голубовича
- Декарта
- Єрошенка
- Золота
- Квітки-Основ’яненка
- Комарова
- Левандівська
- Матейка
- Морозенка
- Одеська
- Озаркевича
- Перова
- Пстрака
- Сорохтея
- Степанівни
- Стороженка
- Хотинська
- Шараневича
- Шевченка
- Я.Мудрого
- Ясна
- Городоцька (парна сторона буд. №44-150, непарна сторона буд. №85-149)
Зазначимо, що на час відключення води у районі з 11:00 працюватимуть водовозки. Місця розташування:
- вул. Шевченка, 320
- вул. Повітряна – вул. Роксоляни
У «Львівводоканалі» також додали, що відповідно до реєстрації звернень мешканців, які надходитимуть на гарячу лінію, можлива зміна дислокації водовозів.
Після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі. У цей період можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Юлія Осим