У Львові обмежують рух транспорту на перехресті Чорновола – Під Дубом

У понеділок, 14 червня, у Львові через реконструкцію перекривають рух транспорту на перехресті проспекту Чорновола – вулицею Під Дубом. Роботи триватимуть більше тижня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За інформацією Галицької РА, перехрестя пр. В. Чорновола і вул. Під Дубом доволі складне. Видимість для автотранспорту на цьому перехресті обмежена, а пропускна можливість тротуару є низькою.

Тому було прийнято рішення провести реконструкцію перехрестя. У результаті робіт буде випрямлена траєкторія руху транспорту. Фактично тротуар планують посунути і розширити проїжджу частину.

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Відтак з 08.00 год. 14 червня і до 22.00 год. 23 липня буде обмежено рух транспорту на перехресті проспекту Чорновола – вулицею Під Дубом.

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У мерії наголошують, що на рух громадського транспорту роботи з реконструкції перехрестя не вплинуть, зміни у схемі руху транспорту не передбачається. Можливі ситуативні обмеження або перекриття однієї зі смуг для руху транспорту.

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