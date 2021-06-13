Сьогодні сьома річниця звільнення Маріуполя від російських окупантів

Сім років тому, 13 червня 2014 року Україна змогла відстояти Маріуполь. Наші захисники не дали перетворити розвинене місто із потужною промисловістю на чергову «чорну діру» окупованих Росією територій. Про це Львівському порталу повідомили у преслужбі міністерства оборони України.

13 червня 2014 року українські захисники та маріупольці відбили місто у ворога, проявили не тільки принципову готовність відстоювати суверенітет України, але й здатність цінувати життя власних громадян.

«Сьогодні перлина Приазов’я, Маріуполь, — живе під мирним небом і процвітає під синьо-жовтими прапором. Кілька останніх років Маріуполь входить до рейтингу міст із найнижчим рівнем злочинності. Безпека людей передусім, але війна дуже близько, зовсім поряд лінія розмежування. За нею — кремлівські зайди і всі принади «русского міра», — повідомив Міністр оборони України Андрій Таран.

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Андрій Таран також нагадав, що 24 січня 2015 року внаслідок обстрілу Градами Маріуполя, здійсненого збройними формуваннями Російської Федерації, жертвами стали навіть діти.

«Ми схиляємо голови, вшановуючи пам’ять загиблих оборонців України та мирних мешканців міста. Ми вивчили і добре засвоїли важкі уроки. Сьогодні військо переозброюється та посилюється наша обороноздатність. Так, на сторожу Азово-Чорноморського регіону, де знаходиться і Маріуполь, уже цього року стають комплекси українських протикорабельних крилатих ракет «Нептун». Розгортається наш флот і наземні компоненти оборони…

Слава українському війську! Слава Україні!», — наголосив міністр оборони України Андрій Таран.

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