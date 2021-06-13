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Під Львовом горів автосервіс

Андрій Котенський

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У Мурованому вогнеборці ліквідували пожежу в приміщенні ремонтної зони місцевого автосервісу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.

Займання у автомайстерні виникло вранці 12 червня. Спалахнула ремонтна зона автосервісу, що на вулиці Січових Стрільців, 34

Внаслідок пожежі отримав опіки голови (І ступеня, 3%) 26-річний чоловік, який відмовився від госпіталізації.

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Вогнем пошкоджено стіни та перекриття на площі 120 кв.м., ремонтне обладнання на площі 80 кв.м..

До ліквідації пожежі залучили 38 чоловік особового складу та 7 одиниць спецтехніки.

Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.

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