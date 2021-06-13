На трасі Київ–Чоп під колесами авто загинула львів’янка

На трасі Київ – Чоп водій автомобіля Renault Lagunaзбив 50-річну львів’янку. Від отриманих травм жінка загинула на місці події. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

Дорожньо-транспортна пригода трапилась 12 червня близько 00:15. Водій автомобіля Renault Laguna, 25-річний львів’янин поблизу села Вербляни (Буської територіальної громади), здійснив наїзд на 50-річну жительку Львова.

Жінка загинула на місці ДТП.

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Правоохоронці встановлюють обставини аварії.

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