Майбутні офіцери-піхотинці проводять вишкіл у горах

Другокурсники факультету бойового застосування військ Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, зокрема спеціалізації «управління діями механізованих підрозділів», завершили проведення комплексного практичного заняття з гірської підготовки в Національному природному парку «Сколівські Бескиди». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НАСВ.

Як розповів начальник кафедри факультету бойового застосування військ Ігор Польцев, у 2019 році у програму підготовки курсантів вищезгаданої спеціалізації введено предмет «Гірська підготовка». Вирішено читати й проводити відповідну практику на другому курсі навчання.

«Ті курсанти, які вступили у 2019-му, і які закінчують другий рік навчання, дочекалися такого вишколу. Практичні тренування відбувалися упродовж 12 днів. За цей час близько 100 курсантів училися практичним навичкам пересування в умовах гірсько-лісистої місцевості зі сходженням на гору Парашку. І пройшли тренування в подоланні типових перешкод за допомогою альпіністського спорядження, набули досвіду роботи в команді, виконували завдання у складній місцевості. Зрештою, вчилися виживати в горах», − зазначив Ігор Польцев.

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За словами офіцера, актуальність вивчення предмету «Гірська підготовка» для майбутніх командирів полягає у відповідному рельєфі території України й веденні бойових дій саме в гірських і лісистих місцевостях.

Крім того, частина випускників факультету іде служити в гірсько-штурмові частини ЗСУ. Тому такі навички їм украй необхідні.

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