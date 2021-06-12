У Тартаківському палаці стартує туристичний сезон

У неділю 13 червня о 14.00 відбудеться святкове відкриття «Тартаків Fest». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Тартаківський палац – це нова туристична локація Львівщини повного вихідного дня, що отримала право на життя в 2019 році завдяки БФ «Спадщина.УА», БФ «Софос» та місцевій громаді.

Відтоді впродовж літа щонеділі локація відкрита для гостей та пропонує щогодинні екскурсії, переодягання в костюми-реконструкціі епохи останніх господарів палацу родини Урбанських, дорослу та дитячу анімацію, культурну програму та смачну локальну кухню.

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Відкриття третього туристичного сезону стартує вже цієї неділі.

«Цього разу на відкриття ми приготували благодійні ярмарки та майстеркласи від мисткинь Світлани Майстрині, Олесі Львівської, Альбіни Біжу, Галини Данило, виставку-продаж та майстерки гончара Сергія Івашківа і бджоляра Андрія Мандрика», – повідомила місцева координаторка проекту Катерина Дулиш.

Вперше відбудеться благодійна виставка-продаж художника, дизайнера та іконописця Ігора Кухарського. Роботи майстра знаходяться у приватних колекціях України, Німеччини, Франції, Швейцарії, Канади та багатьох інших країнах світу, а іконопис вінчає безліч храмів України. Кульмінацією вечора стане вогняне шоу та жива музика з Володимиром Сичем.

Графік роботи локації впродовж літа: щонеділі 14:00-23:00.

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