У Самборі мікроавтобус збив дитину на велосипеді

У Самборі 49-річний водій мікроавтобуса здійснив наїзд на 14-річного велосипедиста. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 11 червня о 17:40 у Самборі.

«Водій автомобіля Volkswagen LT, 49-річний житель Самбора, здійснив наїзд на 14-річного велосипедиста, жителя Самбора – йдеться у повідомленні.

Реклама партнерів

Дитину із відкритим переломом правої гомілки госпіталізували у Самбірську ЦРЛ.

Обставини події встановлюються.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.