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У Львові відбувається Форум ветеранОК

Андрій Котенський

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У львівському Будинку воїна зібралось понад півсотні учасниць війни з різних міст України. Два дні у Львові триває масштабний Форум ветеранОК. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

Цьогоріч Форум відбувається під гаслом «Здоров’я. Безпека. Комфорт». Організатори підготували для учасниць три тематичні бесіди із фазовими спікерами щодо жіночого здоров’я, безпеки у мирному житті та самореалізації і комфорту.

«Для дівчат дуже важливо не тільки отримати корисну інформацію, а й провести час разом, поділитися спільними темами і проблемами. Крім тематичних бесід, ми підготували для них і кілька додаткових івентів із серії психологічної реабілітації. У нас буде і майстер-клас з витинанки від майстрині Марії Янко, і експрес-курс із самомакіяжу від Анастасії Сподарко. Також плануємо із дівчатами фотосесію, яка ляже в основу спеціального календаря», – зазначила співорганізаторка заходу, членкиня «Рехабу» Ярина Капітан.

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Форум ветеранОК відбувається у Львові вже вдруге.

Нагадаємо, «Перший жіночий ветеранський простір «Рехаб» спеціалізується на допомозі ветеранкам війни, особливо у питаннях гінекології, репродуктології та психологічної реабілітації. Від початку діяльності організації, а це менше, як 2 роки, допомогу отримали більше, як 60 учасниць російсько-української війни та понад 70 волонтерок.

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