У Городку згорів автомобіль

У Городку вигорів до тла автомобіль ВАЗ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у львівській області.

12 червня о 01:58 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в Городку на вулиці Комарнянській. Пожежа виникла в автомобілі «ВАЗ 2108».

До місця виклику виїхали рятувальники 15-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Городок. На момент прибуття пожежників до місця виклику автомобіль був повністю охоплений вогнем. О 02:15 вогнеборці повністю ліквідували займання.

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Внаслідок пожежі вогонь знищив автомобіль повністю.

Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.

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