Російські окупанти вбили ще одного українського захисника

Збройні формування Російської Федерації продовжують порушувати режим припинення вогню. Протягом минулої доби, 11 червня, зафіксовано 9 обстрілів позицій підрозділів Об’єднаних сил. Від рук російських окупантів загинув один український захисник. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

Поблизу Водяного, що біля Донецька, та в районі Новгородського ворог обстрілював наші позиції з мінометів 82-го калібру.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник чотири рази відкривав вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

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Внаслідок обстрілу один військовослужбовець отримав осколкове поранення несумісне з життям.

У напрямку Опитного ворог здійснював обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Біля населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Неподалік Старогнатівки ворог обстрілював українських військових з мінометів 82-го калібру та ручних протитанкових гранатометів.

Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ.

Ім’я загиблого оприлюднила спільнота «Волонтери Закарпаття». Там зазначили, що загиблий – Володимир Бєлов, 1984 року народження, родом з Мукачева

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