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Понад 750 прикордонників присягнули на вірність Українському народові

Андрій Котенський

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Сьогодні, 12 червня 2021 року, в головному центрі підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота, понад 750 військовослужбовців строкової служби присягнули на вірність Українському народові. Про це Львівському порталу повідомили у Держприкордонслужбі України.

Впродовж місяця юнаки з різних областей нашої країни, які вирішили виконати свій обов’язок перед Батьківщиною, проходили підготовку на базі центру. Інструкторський та викладацький склад активно навчав строковиків азам прикордонної та військової служби. Змужнілі й загартовані, зі зброєю в руках, вони урочисто присягнули ніколи не зрадити народу України.

Незабаром молоді прикордонники закінчать навчання в Головному центрі та будуть направлені для подальшого проходження служби до органів охорони державного кордону.

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Варто зазначити, що жоден військовослужбовець строкової служби не проходитиме службу в зоні проведення ООС.

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