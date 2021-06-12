На Львівщині оголосили І рівень небезпеки. Очікується град

На Львівщині під кінець дня, 12 червня, місцями пройдуть грози та град. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському гідрометцентрі.

У неділю, 13 червня, очікуються пориви та шквали північно-західного вітру 15 – 20 м/с.

Вночі та вранці значні дощі, грози, град. Оголошено І рівень небезпеки (жовтий).

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За даними Sinoptik.ua, в ніч на 13 червня, на Львівщині очікуються сильні дощі. В день розпогодиться, але температура знизиться на 7 градусів до 17 тепла. На вечір грози можуть поновитися із більшою силою.

На випогодження варто очікувати вже із понеділка. До кінця тижня синоптики прогнозують суху і здебільшого ясну погоду, а температура повітря поступово підніметься до 30 градусів тепла.

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