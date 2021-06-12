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Їзда підлітків на квадроциклі завершилась відкритою черепно-мозковою травмою

Андрій Котенський

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Їзда на квадроциклі 15-річного львів’янина завершилась відкритою черепно-мозковою травмою для його 15-річної пасажирки. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

Дорожньо-транспортна пригода, сталася 11 червня, близько 18.30, у селі Вороців  Яворівського району.

«15-річний водій квадроциклу житель Львова 2005 року народження, здійснив наїзд на перешкоду, внаслідок чого пасажир, 15-річна львів’янка, отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована у Міську дитячу клінічну лікарню Львова із діагнозом: «відкрита черепно-мозкова травма», – йдеться у повідомленні.

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За даними поліції Львівщини, 15-річний львів’янин не впорався з керуванням квадроциклом та з’їхав у кювет.

За фактом ДТП слідчі Яворівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження. Якщо молодика визнають винним то йому загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Фото: Поліція Львівщини

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