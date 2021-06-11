У Львові за понад мільйон відреставрують фасад кам’яниці на площі Ринок

У п’ятницю, 11 червня, у Львові стартувала реставрація головного фасаду кам’яниці на площі Ринок, 7, яка є пам’яткою архітектури національного значення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Загальна вартість робіт складає більше одного мільйона гривень. Реставрація кам’яниці здійснюється за кошти бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади. Роботи виконуватиме підрядна організація ТОВ «Спецреставрація».

«Будинок на пл. Ринок, 7, який у своїй основі походить з 16 ст., сучасного вигляду набув лише у 19 ст., коли поширилася мода на перебудову старих кам’яниць. На тинькованому лаконічному фасаді збереглася скульптура Богоматері Діви Марії, що розташована у ніші», – інформують в управлінні охорони історичного середовища.

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Кам’яниця часто змінювала власників. Так свого часу вона належала родинам Лоренцовичів, Жевуських, у 1860-х рр. – Анні Білінській, а у 1870-х рр. – Анні Домбчевській. Зараз приміщення першого поверху пам’ятки використовуються регіональним відділом товариства «Просвіта» та Львівським історичним музеєм.

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Фото: ЛМР