Рушниці, карабіни і пістолети: у львів'янина знайшли арсенал зброї та боєприпасів

У Львові 51-річний чоловік зберігав у власному помешканні більше двох десятків зброї, а також порох і боєприпаси. Виявлений арсенал поліцейські вилучили. Правопорушнику загрожує до семи років тюрми. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

10 червня правоохоронці провели санкціонований обшук у помешканні 51-річного жителя Львова. У результаті виявили та вилучили 8 карабінів різних виробників, 4 рушниці різних типів та виробників, 6 пістолетів та 3 револьвера радянського та іноземного виробництва. Крім того, чоловік зберігав вдома порох, значну кількість патронів різного калібру та запчастини до зброї. Усе вилучене скеровано на експертизу.

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Як інформують у поліції, за фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Зловмисник затриманий, за скоєне йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють походження зброї та боєприпасів.

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Фото поліції Львівщини