Небайдужих закликають допомогти з розбудовою таборової оселі

Спілка Української Молоді в Україні активно працює над розбудовою таборової оселі, яка знаходиться в селі Грабівка на Івано-Франківщині. Небайдужі долучаються до розбудови таборової оселі, роблячи грошову пожертву, зароблену за свій один робочий день. Про це Львівському порталу повідомили у СУМівській таборовій оселі.

Таборова оселя Грабівка – особливе місце щонайменше з двох причин:

Історичний контекст – в свій час Грабівка стала повстанською столицею Чорного Лісу. Тут формувалися перші загони самооборони, які згодом переросли в загони УПА. Таборове життя – ще на початку 90-х років тут вирувало таборове життя, різними організаціями проводимо різноманітні заходи та активності.

Члени СУМу проводять різноманітні акції, щоб привернути увагу людей до головної ініціативи – відновити таборову оселю та на її базі створити багатофункціональний осередок для дозвілля молоді та розвитку національно-патріотичного виховання.

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Однією з тих акцій, яка триває є «Працюю на оселю». Кожен охочий робить добровільну пожертву у розмірі заробітку свого одного робочого дня, отримує футболку-поло з логотипом акції, виходить в ній на роботу та розповідає про ініціативу розбудови таборової оселі в своїх соціальних мережах.

Станом на сьогодні спільними зусиллями уже вдалось зібрати 38621грн., 35Є, 180$. Загальна вартість ремонтних робіт становить 150000,00 грн. Планується, що за зібрані кошти вдасться відновити життєдіяльність таборових будинків, щоб могти вже сьогодні проводити там табори.

Організатори зазначають, що можливість долучитися до спільної справи завжди є, детальніше тут: Cutt.ly

«В єдності – наша сила, і лише спільними зусиллями ми здатні на великі справи», – так сумівці відгукуються про акцію.

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