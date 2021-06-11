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На Львівщині викрили зловмисника, який 18 років тому скоїв вбивство у Польщі

Юлія Осим

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На Львівщині прокурори повідомили про підозру 53-річному чоловіку, якого обвинувачують в умисному вбивстві 18-річної давнини. Під час конфлікту зловмисник молотком вбив громадянина Польщі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Подія сталася у грудні 2003 року близько 7:00 ранку у гміні Образув Свєнтокшинського воєводства Сандомирського повіту Республіки Польща. Тод на території складських приміщень підозрюваний, громадянин України, будучи в стані алкогольного сп’яніння, під час конфлікту з громадянином Польщі взяв молоток та наніс ним численні удари в голову, тулуб та кінцівки потерпілого, який від отриманих травм помер на місці.

Зазначається, щоо у квітні поточного року, за результатами розкриття умисних вбивств минулих років прокуратурою Львівщини та за процесуального керівництва Дрогобицької окружної прокуратури, повідомлено про підозру 53-річному громадянину України в умисному вбивстві за ч.1 ст.115 ККУ.

Наразі слідчі відділу поліції Дрогобиччини завершують досудове розслідування та в подальшому скерують обвинувальний акт до суду.

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Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

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