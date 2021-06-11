Львівського забудовника викрили у підробленні документів на будівництво

Поліцейські повідомили про підозру керівнику одного з підприємств-забудовників, який за підробленими документами звів житловий будинок на території Львова. Правопорушнику загрожує п’ять років тюрми. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні комунікації Нацполіції України.

Встановлено, що у 2017 році керівник підприємства-забудовника, щоб незаконно отримати дозвіл на початок проведення будівельних робіт по одному з об’єктів будівництва на території Львова, підробив офіційну заяву. Фігурант умисно вказав у ній неправдиві відомості щодо дійсного замовника об’єкта будівництва. Після того подав її до Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

На підставі поданої заяви забудовнику таки видали дозвіл про початок будівельних робіт. Однак відомості в документі про замовника будівництва не відповідали дійсності.

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За інформацією поліції, підозрюваний підробив ще низку офіційних документів, попередньо домовившись з іншими особами, проте без узгодження із дійсним замовником будівництва. У результаті, на підставі усіх цих документів житловий будинок на території Львова вели в експлуатацію.

У ході обшуків за місцем знаходження зазначеного підприємства-забудовника та за місцем проживання його керівника правоохоронці знайшли та вилучили документи, які мають значення для досудового розслідування.

Наразі поліцейські встановлють можливу причетність підозрюваного до інших кримінальних правопорушень. Вирішується питання про обрання порушнику запобіжного заходу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 358 ККУ (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ч. 1 ст. 366 ККУ (Службове підроблення). Підозрюваному загрожує до 5 років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

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