У Львові за участі лікарів з Бельгії дітям проведуть операції на вусі. Як стати пацієнтом

У міській дитячій клінічній лікарні Львова за участі бельгійських медиків проведуть мікрохірургічні операції на вусі. Наразі медзаклад оголосив відбір для маленьких кандидатів, яким проведуть оперативні втручання. Про це повідомили на Facebook-сторінці лікарні, передає Львівський портал.

Отоларингологічне відділення дитячрої лікарні на Орлика шукає пацієнтів для проведення мікрохірургічних операцій на вусі, в тому числі кохлеарної імплантації, BAHA імплантації, тимпанопластики, мірингопластики та інших хірургічних втручань при хронічних захворюваннях вух. Оперативні втручання проведуть за участю команди лікарів із всесвітньо відомої Saint-Luc University Hospital у Брюселі (Бельгія) – професорки, отохірурга Монік Декат та лікаря–аудіолога Даніеля Ромоло де Сіаті.

Як інформують в лікарні, проєкт реалізується за підтримки та ініціативи IFOS – міжнародної федерації Отоларингологічних асоціацій.

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«Ми запрошуємо батьків дітей з вадами слуху, хронічними хворобами середнього вуха тощо записуватися на консультацію до 30 червня 2021 року включно для того, аби лікарі могли ретельно обстежити дітей і відібрати кандидатів для подальшого оперативного втручання, яке попередньо планується у серпні 2021 року за участю високопрофесійних колег з Бельгії», – розповіла керівниця проєкту, лікар-отоларинголог дитячої лікарні на Орлика Мар’яна Черкес.

Як зазначив головний лікар дитячої лікарні на Орлика Дмитро Квіт, колеги-медики з Європи провели навчання для лікаря-отоларинголога Мар’яни Черкес та завідуючої ЛОР-відділенням Тетяни Заброварної та допомогли впровадити у клініці новий рівень оперативних втручань дітям з вадами слуху, зокрема кохлеарну імплантацію.

До слова, невдовзі у дитячій лікарні планують відкрити Центр слуху та мовлення.

«Після того, як ми з колегою неодноразово їздили на закордонні стажування в Бельгію, Польщу, США та інші країни, для мене як керівника ЛОР-відділення є неабияк важливо, що всі ці надскладні оперативні втручання тепер проводитимуть у нас вдома, у Львові. Це й справді велике досягнення та успіх. Щаслива за наших дітей, що їм випала така чудова можливість пройти обстеження та бути прооперованими кращими отохірургами світу», – додала завідуюча отоларингологічним відділеннямТетяна Заброварна.

Аби записатися на консультацію, медики просять звертатися у поліклініку за тел. 067 67 10 444, також можна телефонувати завідуючій ЛОР-відділенням Заброварній Тетяні Михайлівні тел. 0677017920 або лікарці-ЛОРу, аудіологу та керівниці проєкту Мар’яні Черкес тел. 0675588550.

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Фото Дитячої лікарні на Орлика