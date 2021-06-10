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У Львові відбудеться веломарафон «Львівська Сотка-2021»

Ольга Денисяка

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У суботу, 12 червня, відбудуться щорічні любительські змагання у форматі марафону, що проходять навколо Львова – «Львівська Сотка-2021». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Організатори зазначають, що наймасовіші велозмагання у Західній Україні зберуть тисячу учасників з різних куточків України та з-за кордону.

Учасники веломарафону повинні подолати 100 км за ліміт у 10 годин. До участі у марафоні допускаються учасники на різноманітних велосипедах: шосейних, гірських, міських, гібридах, трекових та інших.

Усіх учасників, які вклались у ліміт, на фініші нагороджують заохочувальними призами. Крім того, призами нагороджують трійку тих, хто першими проходить всю дистанцію, та тих, хто першими проходить проміжний «гірський» фініш. Нагородження відбувається окремо в чоловічій та жіночій категоріях.

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Традиційно подія починається із реєстрації учасників на площі Ринок. Урочистий старт відбудеться о 10:20 год. Як повідомили в управлінні транспорту ЛМР, в час руху велоколони вулицям Львова можливі незначні затримки у русі громадського транспорту.

Спортивний старт – 11:00 год. з села Сокільники. У зв’язку з проведенням веломарафону «Львівська Сотка 2021» рух автомобілів по вулицях Незалежності України та Курортній в смт. Брюховичі буде закритий з 10:00 год. до 18:30 год.

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