У Львові працюватимуть безкоштовні літні дитячі табори. Перелік

Протягом літа у Львові працюватимуть пришкільні та позашкільні табори для дітей. Усі вони безкоштовні та проводитимуться у режимі прогулянкових груп. Також діятимуть позаміські табори для дітей пільгових груп. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як повідомили в управлінні освіти ЛМР, цьогоріч табори проводитимуться при таких закладах загальної середньої освіти:

Ліцей №21,

Львівська середня загальноосвітня школа №71,

НВК «ШЕЛ».

Табори триватимуть приблизно 10 днів та відбуватимуться у режимі прогулянкових груп.

Крім цього, усі львівські діти мають змогу безкоштовно відвідувати табори при закладах позашкільної освіти, які також діють у режимі прогулянкових груп. Кожен заклад має свій план роботи. Табори діятимуть у всіх районах Львова на безкоштовній основі.

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«До прикладу, на Погулянці є еколого-натуралістичний центр. Це є двотижневий такий курс, де діти можуть проводити своє дозвілля. Це й майстер-класи, екскурсії та цікаві квести», – прокоментувала керівниця міського управління освіти Зоряна Довганик.

Також управлінню освіти підпорядковано два позаміські табори, які створені для відпочинку дітей пільгових категорій. Це табори «Старт» у Коростові та «Ватра» у Гребенові. Перебування там є безкоштовним, адже фінансується з міського бюджету. Цього року табори матимуть 3 зміни.

Щоб записати дитину у такий табір, потрібно подати заяву до адміністрації закладу, в якому навчається дитина. Першочергово путівки надаються дітям пільгових категорій: діти-сироти, напівсироти, діти позбавлені батьківського спілкування, а також діти учасників АТО-ООС, малозабезпечені, багатодітні.

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