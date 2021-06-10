НАБУ прийшло з обшуками у залізничну лікарню Львова

Слідчі Національного антикорупційного бюро проводять обшуки у приміщеннях клінічних лікарень на залізничному транспорті міст Києва, Харкова, Львова, Одеси та Дніпро. Про це йдеться у повідомленні НАБУ.

«НАБУ та САП здійснюють обшуки у приміщеннях клінічних лікарень на залізничному транспорті міст Києва, Харкова, Львова, Одеси та Дніпра Філії «Центр охорони здоров’я» АТ «Українська залізниця», а також у самій Філії», – йдеться у повідомленні.

У НАБУ кажуть, що обшуки проводять у межах розслідування за фактом заволодіння службовими особами АТ «Укрзалізниця» бюджетними коштами у розмірі 59 933 926 гривень. Ці кошти медичні заклади отримали від Національної служби здоров’я України за програмою медичних гарантій щодо надання медичних послуг «Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2».

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У НАБУ також наголошують, що обшуки здійснюють в адміністративних приміщеннях, на надання медичних послуг пацієнтам слідчі дії у жодний спосіб не впливають.

Попередня правова кваліфікація вчинених кримінальних правопорушень ч.1 ст.15 ч.2 ст.28 ч.5 ст.191, ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 та ч.2 ст.366 КК України. Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з 1 квітня 2021 року.

Водночас в Укразалізниці повідомили, що посадовці «Центру охорони здоров’я» АТ «Укрзалізниця» підозрюються у спробі, в період з вересня по грудень 2020 року, закупити послуги ПЛР-тестування за завищеними цінами.

«Посадові особи філій «Центр охорони здоров’я» АТ «Укрзалізниця» підозрюються у спробі, в період з вересня по грудень 2020 року, закупити послуги ПЛР-тестування за завищеними цінами. На той час зазначені закупівлі були призупинені департаментом категорійного управління та службами безпеки АТ «Укрзалізниця». Матеріали щодо можливого порушення було передано правоохоронцям. Укрзалізниця підтримує всі заходи правоохоронних органів щодо боротьби з корупцією в товаристві. Компанія сприяє всім слідчим діям правоохоронців для викорінення цього ганебного явища», – йдеться у повідомленні УЗ.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Львівська клінічна лікарня на залізничному транспорті почала приймати хворих на коронавірусну інфекцію. У медзакладі розгорнули 100 ліжко-місць для пацієнтів з Covid.

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Фото: НАБУ