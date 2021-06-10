На Жовківщині викрили цех з підробною горілкою українських марок

У Жовківському районі правоохоронці викрили підпільний цех, в якому жителі області виготовляли фальсифікат горілки українських марок. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Жителі Львівщини організували роботу підпільного цеху у приміщеннях в одному із населених пунктів Жовківського району. Там зловмисники незаконного виготовляли фальсифікат горілки українських марок із підробленими марками акцизного податку. Далі готовий товар реалізовували через мережу магазинів у регіоні.

Під час проведення обшуків у цеху правоохоронці вилучили близько 1 т спирту, 11 бекінбоксів по 10 літрів кожний, без жодних маркувань. Також було вилучено понад 3000 підроблених марок акцизного податку, близько 500 пляшок фальсифікованих горілчаних виробів з підробленими марками акцизного податку з, обладнання для виготовлення алкогольної продукції, пусту тару, корки, етикетки тощо.

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Наразі вирішується питання про накладення арешту на майно.

Жителям області, що організували підпільний цех з виготовлення фальсифікату, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років.

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Фото: прокуратура