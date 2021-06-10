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На пилорамі на Львівщині виявили кілька десятків незаконно зрубаної сосни

Юлія Осим

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На території приватної пилорами у Глинянах правоохоронці виявили кілька десятків соснових колод. Імовірно, їх зрубали незаконно. Відтак, правопорушник може опинитися за ґратами. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

9 червня під час відпрацювання поліцейські виявили на території приватного підприємства (пилорами) у Глинянах Львівського району кілька десятків колод дерева породи «сосна» невідомого походження. Зазначимо, що підприємство належить 35-річному місцевому мешканцю.

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За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 1 000 до 1 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.

Наразі проводиться досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють законність походження виявленої деревини.

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Фото поліції Львівщини

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