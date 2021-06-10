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На Донбасі загинула випускниця Академії сухопутних військ

Вероніка Рой

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У середу, 9 червня, у зоні ООС загинула військова 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Каріна Шемчук. 22-річна дівчина була випускницею Національної академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного.

128-ма Закарпатська бригада повідомила у Facebook, що військова загинула під час виконання службових обов’язків.

«9 червня, в районі відповідальності наших підрозділів, під час виконання службових обов’язків трагічно загинула військовослужбовець нашої бригади», – йдеться у повідомленні.

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Голова Закарпатської обласної ради Олексій Петров повідомив, що загиблою є лейтенантка Каріна Шемчук.

«Під час виконання службових обов’язків, трагічно загинула військовослужбовець 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, лейтенант Карина Шемчук. Війна забрала ще одне молоде серце…», – зазначив Олексій Петров.

Як стало відомо Львівському порталу, 22-річна Каріна Шемчук – минулорічна випускниця Національної академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного факультету морально-психологічного забезпечення.

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Фото: P.X.L

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