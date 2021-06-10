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Львівщину накриють грози з градом

Наталя Дуляба

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У п’ятницю, 11 червня, у Львові та області синоптики знову прогнозують короткочасні дощі, грози зі шквалами, а також град. Про це Львівському порталу повідомили в регіональному центрі з гідрометеорології.

Вночі температура повітря становитиме 9-14 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +26°C. Вночі та вранці туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози, град. Під час грози подекуди будуть шквали до 15-20 м/с.

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