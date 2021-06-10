Львів’яни просять зберегти траву у місті

Львівську міську раду просять навести лад із покосом газонів і або контролювати, щоб комунальники не скошували траву до самого кореня, або взагалі заборонити стинати траву влітку. Відповідну петицію 7 червня зареєстрували в Єдиній системі місцевих петицій.

Мар’ян Головатий у своїй петиції закликає мерію впорядкувати процес скошування трави у Львові. За його словами, комунальні служби неодноразово стинають траву до самого кореня, що впливає не лише на естетику, а й призводить до екологічних проблем.

«Скошування трави до самого кореня ослаблює рослини та їхню кореневу систему. Це в свою чергу провокує вигорання і всихання газонів, внаслідок цього втрачається їхнє функціональне призначення, знижується й естетична привабливість. Під час посушливого періоду посилюється розніс пилу, а сильні зливи призводять до змиву ґрунту», – пояснює автор.

Львів’янин підкреслює, що трава є додатковим джерелом кисню і виконує функцію терморегуляції у місті. Відтак він пропонує не викошувати влітку звичайні та лугові газони.

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Якщо ж у мерії не підтримають таку ідею, то Мар’ян Головатий закликає контролювати висоту скошування (трава має мати не менше 5 см) і вчасний збір залишків рослин.

Також у петиції порушена проблема сильного шуму від скошування трави: «Під час скошування використовуються мотокоси, які при роботі перевищують норми шумового навантаження для житлової забудови. А це провокує додаткові скарги мешканців».

На львівських комунальників, які не дотримуватимуться вищезгаданих правил під час скошування трави, пропонують накладати штрафи.

Для того, щоб Львівська міська рада розглянула цю петицію, потрібно зібрати 500 голосів. Збір підписів триватиме до початку серпня. Станом на 10 червня ініціативу підтримали 62 людини.

Нагадаємо, це не вперше львів’яни стають на захист трави й газонів. Торік у Львові також створили петицію, у якій просили перестати скошувати траву, аби вона встигла відновитись. Таку ініціативу тоді підтримала очільниця міського управління екології. Детальніше про те, чому трава і зелень у місті – це корисно, читайте за цим посиланням.

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