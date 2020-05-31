У Львові просять перестати скошувати траву. Чому?

Львівську міську раду просять, аби комунальні служби тимчасово перестали скошувати траву, яка є не лише додатковим джерелом кисню, а й вбирає у себе пил. Відповідну петицію зареєстрували у Єдиній системі електронних петицій.

Автор петиції Ярослав Михайловський наголошує, що трава відіграє велику роль не лише в озеленні міста. Трава є додатковим джерелом кисню, вона вбирає в себе пил і утримує вологу в ґрунті.

Через те, що траву у місті косять регулярно, вона не встигає повноцінно відновитися. Тому львів’янин пропонує, аби комунальні служби не скошували траву протягом одного року.

«Пропонуємо звернути увагу на досвід європейських міст і зупинити скошування трави хоча б на один рік, щоб дати можливість зеленому покрову відновитися. Це просто, нешкідливо і не потребує ніяких ресурсів», – йдеться у тексті петиції.

Ярослав Михайловський також зауважує, що країни Європи, аби адаптуватися до наслідків посухи, змінюють підходи догляду за зеленими насадженнями.

Так, у Польщі кілька міст (Елк, Конін, Варшава, Краків) уже підхопили тимчасову відмову від скошування трави. Таке рішення має допомогти рослинам перенести посуху та значно уповільнити випаровування води з ґрунту.

До прикладу, відмову від покосів у Познані ініціювали самі мешканці, зібравши у стислі терміни понад 700 підписів під петицією до місцевої влади. У Любліні вже три роки поспіль діє спеціальна програма «Тут косимо рідше». Цьогоріч до неї додадуть ще 23 локації загальною площею більше 14 га.

«Просимо підтримати нашу ініціативу і відмовитися від скошування трави хоча б у 2020 році, давши можливість трав’яним насадженням відновитися природним шляхом. Це буде дуже корисно для міста та його мешканців», – додає автор.

Менш ніж за тиждень під петицією підписались 152 львів’яни. Для того, щоб її розглянула міськрада Львова, необхідно набрати 500 підписів. Збір підписів триває до кінця липня.

Очільниця міського управління екології Олександра Сладкова теж підтримала таку ініціативу. Вона зауважила, що в перший рік після запуску трамвая на Сихів вздовж колії росли незвичайні рослини, адже газони тривалий час ніхто не косив. Як тільки це почали робити, через деяких час рослини зникли.

«Можливо, тоді ми були ще не готові до таких інноваційних рішень. Але, може, нарешті готові тепер?

Якщо за петицію проголосують, буду ініціювати, щоб трамвайну лінію більше не косили, принаймні якийсь час», – відзначила Олександра Сладкова.