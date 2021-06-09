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Загиблою у Львові студенткою виявилась відома спортсменка

Ольга Денисяка

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Загиблою вранці 8 червня після падіння з сьомого поверху гуртожитку у Львові виявилась 17-річна переможниця чемпіонатів області та призерка чемпіонатів України з пауерліфтингу Ірина Квас. Про це повідомила у Facebook Львівська обласна федерація пауерліфтингу, передає Львівський портал.

Зазначимо, вранці 8 червня з вікна 7 поверху гуртожитку на вул. Лисеницькій випала 17-річна студентка одного з коледжів Львова. Від отриманих травм дівчина загинула на місці. Зараз поліція з’ясовує, що стало причиною трагічного випадку.

У федерації пауерліфтингу Львівщини повідомили, що дівчина була багаторазовою призеркою чемпіонатів України, переможницею чемпіонатів області з пауерліфтингу та жиму лежачи.

«Львівська обласна федерація пауерліфтингу висловлювання щирі співчуття родині, близьким, друзям та тренеру багаторазової призерки чемпіонатів України, переможниці чемпіонатів області з пауерліфтингу та жиму лежачи Квас Ірини, яка сьогодні трагічно загинула. Важко усвідомити те, що відбулося, але Іра назавжди залишиться в наших серцях! Вічна пам’ять», – зазначили в федерації пауерліфтингу Львівщини.

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Фото: ЛОФП

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