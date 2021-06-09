З 9 червня майже на три тижні перекриють рух вулицею Кубійовича. Схема об'їзду

Відзавтра, 9 червня, частину вулиці Кубійовича перекриють для руху транспорту. Зокрема, проїзд буде закритий біля будинку №18, де проводитимуться ремонтні роботи. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Так, з 8:00 години 9 червня до 20:00 години 26 червня цього року буде перекрито рух транспорту на вулицею Кубійовича, біля будинку №18. За інформацією департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР, ТзОВ «Будівельний регіон» проводитиме роботи з ремонту каналізаційного випуску з будинку.

Об’їзд дороги відбуватиметься відповідно до затвердженої схеми організації дорожнього руху.

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