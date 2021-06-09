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Вулицю Лісну у Львові до жовтня закривають для проїзду

Юлія Осим

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Відзавтра, 10 червня майже на чотири місяці перекриють рух транспорту на вулиці Лісній. Зокрема, проїзд буде неможливим на діляці від вулиці Піскової до вулиці Лисенка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За інформацією департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР, з 8:00 10 червня і до 21:00 1 жовтня поточного року буде перекрито рух транспорту на вул. Лісній, на ділянці від вул. Піскової до вул. Лисенка.

На цій частині вулиці Лісної проводитимуть заміну каналізаційного колектора. Зазначається, що роботи проводитиме ЛМКП «Львівводоканал», а благоустрій території проведе підрядна організація на замовлення адміністрації.

Об’їзд дороги відбуватиметься відповідно до затвердженої схеми організації дорожнього руху.

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